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Ataşehir'de işyeri yangını

Ataşehir'de, bir tamirhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

30.09.2019 13:34
Ataşehir'de, bir tamirhanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar tarafından müdahale edilen yangın sırasında küçük çaplı patlamalar oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle tamirhanedeki bir otomobil ve bazı malzemeler zarar gördü.
Ataşehir'de işyeri yangını

İçerenköy, Ataşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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