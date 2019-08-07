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Ataşehir'de kadının yolda ilerleyen otomobilin üzerine düştüğü anlar kamerada

Ataşehir'de kadının yolda ilerleyen otomobilin üzerine düştüğü anlar kamerada Dengesini kaybeden temizlikçi kadın 4. kattan düştüİSTANBUL - Ataşehir'de 4. kattaki bir evin camlarını silerken dengesini kaybeden temizlikçi kadın, o sırada yolda ilerleyen bir otomobilin üzerinde düştü.

07.08.2019 18:59
Ataşehir'de kadının yolda ilerleyen otomobilin üzerine düştüğü anlar kamerada
Ataşehir'de kadının yolda ilerleyen otomobilin üzerine düştüğü anlar kamerada
Dengesini kaybeden temizlikçi kadın 4. kattan düştü
İSTANBUL - Ataşehir'de 4. kattaki bir evin camlarını silerken dengesini kaybeden temizlikçi kadın, o sırada yolda ilerleyen bir otomobilin üzerinde düştü. Temizlikçi kadın yaralanırken düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 2 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde Kayışdağı Mahallesi'nde yaşandı. Apartmanın 4. katında bulunan bir evin camlarını silen temizlikçi kadın, dengesini kaybederek yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü. Otomobilin üzerinden de yola savrulan kadın yaralandı. Yaralı kadına ilk müdahale çevredekiler tarafından yapılırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Kadının 4. kattan düştüğü anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde dengesini kaybeden kadın, seyir halindeki otomobilin üzerine düşüyor. Ardından kadın yola savrulurken çevredekiler de kadına doğru koşuyor.

Ataşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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