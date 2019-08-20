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Ataşehir'de karı kocanın yaşadığı evden tonlarca çöp çıktı

Ataşehir'de karı kocanın yaşadığı evden tonlarca çöp çıktı Komşular kötü kokulardan rahatsız olunca belediyeyi aradı Çiftin 5 yıldır evde çöp biriktirdiği öğrenildiİSTANBUL - Ataşehir 'de Zeynep ve Halil Ayaztekin çiftinin evlerinde yaklaşık 5 yıldır biriktirdiği tonlarca çöpten rahatsız olan...

20.08.2019 13:09
Ataşehir'de karı kocanın yaşadığı evden tonlarca çöp çıktı
Ataşehir'de karı kocanın yaşadığı evden tonlarca çöp çıktı
Komşular kötü kokulardan rahatsız olunca belediyeyi aradı
Çiftin 5 yıldır evde çöp biriktirdiği öğrenildi
İSTANBUL - Ataşehir 'de Zeynep ve Halil Ayaztekin çiftinin evlerinde yaklaşık 5 yıldır biriktirdiği tonlarca çöpten rahatsız olan bina sakinleri durumu Ataşehir Belediyesi'ne bildirdi. Belediye ekipleri tarafından binanın iki katında biriktirilen çöpler kamyonlara yüklenerek tahliye edildi, ardından binada ilaçlama çalışması yapıldı.
Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Uslu Caddesi üzerinde bir binada yaşayan üç çocuk sahibi Zeynep ve Halil Ayaztekin çifti, yaklaşık 5 yıldır iki katlı evlerinde çöp biriktiriyorlardı. Binanın giriş ve birinci katında biriktirilen çöplerin kokusundan rahatsız olan bina sakinleri durumu Ataşehir Belediyesi'ne bildirdi. Belediye ekipleri, evde biriktirilen tonlarca çöpü kamyonlara yükleyerek binadan tahliye etti. Çöplerin tahliyesinin ardından binada ilaçlama çalışmaları da yapıldı. Kamyon kamyon çöpün çıkarıldığı binanın sakinleri, yapılan temizliğin ardından rahat bir nefes aldı.
Binada biriktirilen çöplerden duyduğu rahatsızlığı ile getiren bir bina sakini, "5 senedir biriktiriyorlardı. Ne varsa çalıp getiriyor. 3 çocukları var. Kokudan duramıyoruz. Benim iki aylık torunum vardı burada, kokudan, sinekten, pislikten dolayı mecburen Düzce'ye gönderdim" dedi.
Ataşehir'de karı kocanın yaşadığı evden tonlarca çöp çıktı

Ataşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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