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Ataşehir'de kaybolan ayakkabıcı dükkanında ölü bulundu

Ataşehir'de kendisinden 4 gündür haber alınamayan ayakkabıcı dükkanında ölü bulundu.

07.02.2020 21:50 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:52
Ataşehir'de kendisinden 4 gündür alınamayan ayakkabıcı dükkanında ölü bulundu.
Küçükbakkalköy Mahallesi Mavideniz Sokak'ta bulunan dükkanını 4 gündür açmayan Ahmet Bülbül'ü diğer esnaflar ve komşuları merak etti. Bu durum üzerine dükkanın anahtarı bulunan başka bir esnaf, kapıyı açınca Bülbül'ün cansız bedeniyle karşılaştı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından, ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Bülbül'ün kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.
Ataşehir'de kaybolan ayakkabıcı dükkanında ölü bulundu

Güncel

Kaynak: AA


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