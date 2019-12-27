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Ataşehir'de korkutan yangın

Ataşehir'de 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı.

27.12.2019 19:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:51
'de 4 katlı bir binanın çatı katı alev alev yandı. İtfaiyenin yangına müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi 3056. Sokakta bulunan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangının kısa sürede sardığı çatı katı alevlere teslim oldu. Olay yerine kısa sürede Kadıköy, Ünalan ve Kayışdağı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken binada maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan binanın çatısının alev alev yandığı anlar ile itfaiyenin yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
(Metin Başar/İHA)
Ataşehir'de korkutan yangın

Ataşehir, Güncel

Kaynak: İHA


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