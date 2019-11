Ataşehir'de kurulan Ataevlerinde eğitim ve seminerler devam ediyor

Ataşehirlilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla kurulan Ataevlerinde çeşitli kursların yanı sıra birçok alanda eğitim programları ve seminerlerin verilmesine devam ediliyor.Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, "Sağlıklı Beslenme" konulu seminerler düzenleniyor.İnönü Ataevi'nde düzenlenen ve Diyetisyen Hande Emeksiz'in konuşmacı olarak katıldığı seminerde, yeterli ve dengeli beslenme, günlük beslenmede yapılan yanlış alışkanlıklar ve çağın en önemli sorunlarından biri olan obeziteyle mücadele yöntemlerine dair önemli bilgiler verildi.Ataevi'nde düzenlenen sağlıklı beslenme konulu eğitim seminerine Ataşehir'de yaşayan kadınlar katıldı.Vücudun gereksinimi olan besin öğelerinin yeterli miktarda ve uygun zamanda alınmasının önemli olduğunu vurgulayan Diyetisyen Hande Emeksiz, "Sağlıklı beslenme ömür boyu devam ettirilmelidir. Özellikle obezite çağımızın hastalığı, yapılan çalışmalarda Türkiye'de obezite oranı maalesef her geçen gün artıyor. Türkiye'de obezite hasta sayısı 20 milyona ulaştı. Yetersiz ve kötü beslenme sonucu başta obezite, kalp hastalıkları, yüksek kolesterol, hipertansiyon gibi hastalıklar meydana geliyor. O yüzden her yaşta beslenmeye dikkat etmeliyiz" dedi.Günlük en az 1,5-2 litre su tüketilmesi gerektiğini belirten Emeksiz, "İleride yaşanabilecek sağlık sorunlarıyla karşılaşmamak için yeterli ve dengeli beslenme bilincini küçük yaşlarda edinmeliyiz. Özellikle çocuklarımıza sağlıklı besinleri sevmesi için tüketebilecekleri doğru besinleri bulmaları konusunda destek olmalıyız" dedi.Sağlıklı beslenme konusunda da önemli ipuçları veren Emeksiz, "Her öğün taze sebze-meyve tüketmeye çalışın. Farklı sebze ve meyveler, farklı miktarlarda ve türde vitamin ve besin öğesi içerir. O yüzden besin değeri yüksek, vitamini-minerali kaybolmamış, daha fazla posa içeren tam taneli tahıl ürünlerini tüketin. Daha az şeker ve şekerli besin tüketin. Örneğin çayınızı ya da kahvenizi şekersiz tüketmeye başlayarak ilk adımı atabilirsiniz" uyarısında bulundu. - İSTANBUL