ATAŞEHİR'DE MARKETTEN HIRSIZLIK KAMERADA
Ataşehir'de bir markete giren 4 hırsız, 61 bin Lira değerindeki sigara, şarj aleti ve kahvaltılık malzemeyi çaldı.
18.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:59
Ataşehir 'de bir markete giren 4 hırsız, 61 bin Lira değerindeki sigara, şarj aleti ve kahvaltılık malzemeyi çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, şüpheliler emniyet ekiplerince yakalandı.
Ataşehir, Atatürk Mahallesi Sülün Caddesi'nde bulunan bir markete 4 Mart gece saatlerinde hırsızların girdiğini fark eden işyeri sahibi Aşur K.(56) durumu emniyet ekiplerine ihbar bulundu. Polis işyerinden 48 bin lira değerinde 3 bin 150 paket sigara, 7 bin lira değerinde şarj aleti, 6 bin lira değerinde kahvaltılık malzeme ve 1 dizüstü bilgisayarı çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. İşyerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerden birinin diğerine 'Zaza' diye seslendiğini belirledi. Şüphelilerin eşkal bilgileri ve 'Zaza' isminden yola çıkarak çalışmalarına devam ettiren polis, 'Zaza' lakaplı Volkan S.(25)'yi 5 Mart günü saat 22.30 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesinde yakalarken, şüphelinin üzerinde 2 bin 135 Lira ve cep telefonu ele geçirildi.
Polis ekipleri, şüphelilerin Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde park halinde olan bir otomobilin plakasını çaldıklarını ve kendi araçlarını takarak markete hırsızlık yapmaya gittiklerini belirledi. Market içerisinde çuvalı açan şüphelinin Serkan A.(21), kapıda pompalı tüfekle nöbet tutan kişinin ise Fatih G.(23) olduğunu tespit eden polis, Serkan A.'yı Atatürk Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde 12 Mart günü öğlen saatlerinde, Fatih G.'yi ise Yeni Çamlıca Mahallesinde akşam saatlerinde yakaladı. Fatih G.'nin evinde yapılan aramada ise 3 çift eldiven, bere, 2 tornavida, demir kesme makası, pompalı tüfek ve 8 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerden Volkan S.'nin 13 hırsızlık, 5 yaralama, 3 uyuşturucu madde bulundurma, 2 yağma, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit suçlarından kaydı olduğu öğrenilirken, Serkan A.'nın 2 yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hırsızlık ve yoklama kaçağı olmak suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Fatih G.'nin ise 3 uyuşturucu madde kullanma, 2 hırsızlık, mala zarar verme ve 2 ruhsatsız silah bulundurma suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Serkan A. ve Fatih G. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Ataşehir, Atatürk Mahallesi Sülün Caddesi'nde bulunan bir markete 4 Mart gece saatlerinde hırsızların girdiğini fark eden işyeri sahibi Aşur K.(56) durumu emniyet ekiplerine ihbar bulundu. Polis işyerinden 48 bin lira değerinde 3 bin 150 paket sigara, 7 bin lira değerinde şarj aleti, 6 bin lira değerinde kahvaltılık malzeme ve 1 dizüstü bilgisayarı çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. İşyerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerden birinin diğerine 'Zaza' diye seslendiğini belirledi. Şüphelilerin eşkal bilgileri ve 'Zaza' isminden yola çıkarak çalışmalarına devam ettiren polis, 'Zaza' lakaplı Volkan S.(25)'yi 5 Mart günü saat 22.30 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesinde yakalarken, şüphelinin üzerinde 2 bin 135 Lira ve cep telefonu ele geçirildi.
Polis ekipleri, şüphelilerin Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde park halinde olan bir otomobilin plakasını çaldıklarını ve kendi araçlarını takarak markete hırsızlık yapmaya gittiklerini belirledi. Market içerisinde çuvalı açan şüphelinin Serkan A.(21), kapıda pompalı tüfekle nöbet tutan kişinin ise Fatih G.(23) olduğunu tespit eden polis, Serkan A.'yı Atatürk Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde 12 Mart günü öğlen saatlerinde, Fatih G.'yi ise Yeni Çamlıca Mahallesinde akşam saatlerinde yakaladı. Fatih G.'nin evinde yapılan aramada ise 3 çift eldiven, bere, 2 tornavida, demir kesme makası, pompalı tüfek ve 8 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerden Volkan S.'nin 13 hırsızlık, 5 yaralama, 3 uyuşturucu madde bulundurma, 2 yağma, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit suçlarından kaydı olduğu öğrenilirken, Serkan A.'nın 2 yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, hırsızlık ve yoklama kaçağı olmak suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Fatih G.'nin ise 3 uyuşturucu madde kullanma, 2 hırsızlık, mala zarar verme ve 2 ruhsatsız silah bulundurma suçlarından kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Volkan S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Serkan A. ve Fatih G. çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ATAŞEHİR'DE MARKETTEN HIRSIZLIK KAMERADA
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