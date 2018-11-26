Ataşehir'de Okul Yangını

Ataşehir
'de bir okulda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, okulda eğitime bir gün ara verildi.
Alınan bilgiye göre Örnek Mahallesi, İncirliova
Sokak'ta bulanan İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu'nda, elektrik panolarından çıktığı öğrenilen yangın üzerine, itfaiyeye haber verildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü.
Ekipler okulda duman tahliyesi yaparken, öğrenciler okula alınmadı.
Hasar meydana gelen okulda eğitime 1 gün ara verildi.
İtfaiye,Ataşehir
26 Kasım 2018 Pazartesi 09:13