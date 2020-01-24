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Ataşehir'de Okullar Mikrop Ve Virüslere Karşı İlaçlanıyor

Son günlerde İstanbul ve yurt genelinde salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılması nedeniyle Ataşehir Belediyesi yarıyıl tatilinde okullardaki ilaçlama çalışmalarını artırdı.

24.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:50Ataşehir'de Okullar Mikrop Ve Virüslere Karşı İlaçlanıyor

Öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı bir ortamda eğitim-öğretim görebilmesi amacıyla, ortak kullanım alanlarında hastalık yapıcı mikrop ve virüslerin yok edilmesi için düzenli olarak yapılan dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarında; sınıflar, tuvaletler, lavabolar, salonları, konferans salonları, ve yönetim odalarına kadar her bölge dezenfekte ediliyor.

Salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasında büyük etkisi olan ortak alanlar; mikroplardan virüslere, böceklerden haşerelere kadar insan sağlığına zararlı her türlü unsura karşı ilaçlanıyor.

Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere ilçede toplam 83 okulda gerçekleşecek çalışmalar, ara tatilin ilk haftasında 40 okulda yapıldı.

genelinde bulunan okullar, ibadethaneler, kamu kurumları ve diğer toplu kullanım alanları, 10-12 günlük periyodik aralıklarla Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan düzenli çalışmalarla dezenfekte ediliyor.

Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, çevre ve halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı yaptığı tüm ilaçlama ve dezenfeksiyon faaliyetlerinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan ilaçları kullanıyor.


Ataşehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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