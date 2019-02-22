Ataşehir'de "Okulum Anlatsın, Mahallem Toplasın" Projesi Başladı

Kaynak: İHA

Öğrenciler, mahalleliler ve Ataşehir Belediyesi güçlerini çevrenin korunması için birleştiriyor. Ali Fuat Cebesoy İlkokulu öğrencilerinin liderlik ettiği projeyle, öğrenciler önce bir mahallenin, ardından da tüm ilçenin geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesini sağlayacak.Ataşehir Belediyesi geri dönüşüm odaklı çevre çalışmalarıyla daha yaşanabilir bir ilçe olma yolunda yeni projeler üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ataşehir Belediyesi ve Ali Fuat Cebesoy İlkokulu iş birliğiyle "Okulum Anlatsın, Mahallem Toplasın" isimli geri dönüşüm projesi başlatıldı.Örnek Mahallesi'nde bulunan Ali Fuat Cebesoy İlkokulu öğrencileri, Ataşehir Belediyesi'nin verdiği geri dönüşüm eğitimleriyle tüm mahalle halkına liderlik ederek geri dönüşüme katkı sağlayacaklar."Okulum Anlatsın, Mahallem Toplasın" projesi sayesinde; ambalaj, cam, pil, elektronik atık ve bitkisel atık yağ gibi geri dönüşebilir atıklar, kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme tekrar kazandırılacak. Öğrenciler aileleriyle birlikte topladıkları geri dönüşüm atıklarını okullarına getirerek hem çevreye katkı sağlayacaklar hem de kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasına öncülük edecekler.Çağdaş, yaşanabilir, sağlıklı ve temiz bir Ataşehir inşa etmeye destek verecek proje; okuldan mahalleye, mahalleden ilçeye yayılarak büyük bir farkındalık oluşturulacak.Proje, Ataşehir Belediyesi çevre mühendisleri tarafından tüm velilere verilen geri dönüşümün anlatıldığı seminerle başladı.Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu, "Ali Fuat Cebesoy İlkokulu tarafından geliştirilen bu proje sayesinde kendi mahallelerinde geri dönüşüm hareketi başlatan öğrencilerimize ve ailelerine Ataşehir Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Mahalle bazında başlayan bu projenin diğer tüm mahallelerimize de örnek olmasını istiyoruz, daha yaşanabilir bir kent ve dünya oluşturmak isteyen herkesin yanındayız" dedi.Sunumu gerçekleştiren Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Mühendisi Çiğdem Kara, "Belediye olarak üzerinde titizlikle durduğumuz ve projelerle sürekli desteklediğimiz atıkların kaynağında geri dönüşüme kazandırılması konusu son derece önemlidir" dedi.Çiğdem Kara, elektronik atıkların neler olduğu, çevreye zararları ve çevremizi korumak için elektronik atıkların nasıl toplanması gerektiğini, atık pillerin ne olduğu, ne işe yaradığı, nasıl ve nerelerden toplanması ve evlerinde ki ambalaj ve kağıt atıklarının nasıl geri dönüşüme kazandırılması gerektiği hakkında öğrenci velilerine detaylı bilgiler aktardı.Deha Biodizel Genel Müdürü Nihal Karakuş ise yaptığı sunumda şunları ifade etti: "Çevreye ve insan sağlığına büyük riskler oluşturan atık yağların kullanımı ve toplanması son derece önemli ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Evlerimizde lavaboya dökülen yağların kanal borularına yapışarak tıkanmasına sebep olduğunu unutmamalıyız. Atık yağlar özellikle de kaynak sularımızın kirlenmesine neden oluyor.""Atık yağlar denizlerimizi kirletiyor"İnsan sağlığına olduğu kadar doğaya da büyük zarar veren yağların 1 litresinin 1 milyon litre içme suyunu kirlettiğini söyleyen Nihan Karakuş, "Atık yağlar lavaboya döküldüğünde denizlerin kirlenmesine sebep olurken, kanalizasyon sistemi ve atık su arıtma tesislerine de büyük zarar veriyor. Kızartma yağlarının insan sağlığı üzerinde olumsuz etki bırakmaması için kullanım süresinin ve toplam polar madde içeriklerinin çok dikkatli bir şekilde izlenmesi gerekiyor. Kızartma yağlarının sık tüketildiği işletmeler denetlenerek toplam polar madde ölçümü yapılmalı. Yağdaki polar madde miktarı yüzde 25'i geçtiğinde kanserojen etkisi de yükseliyor. Su kaynaklarımızı korumak, canlı hayatın devamlılığını sağlamak, şehrimizin su ve kanalizasyonuna zarar vermemek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için atık yağların mutlaka toplanması gereklidir" dedi. - İSTANBUL