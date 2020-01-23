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Ataşehir'de otomobille kaza yapan 14 yaşındaki çocuk bacağından oldu

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında, aracı kullanan 14 yaşındaki çocuğun bacağı koptu. Kaza yerine gelen çocuğun ailesi, sinir krizi geçirdi.

23.01.2020 07:25 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:18

'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil, önce bariyerlere daha sonra köprü ayağına çarptı. Kazada, araç içerisinde sıkışan çocuğun bacağı koptu.

Alınan bilgiye göre D100 Karayolu'nda Kadıköy istikametine doğru seyir halindeki Ü. (14) idaresindeki 34 DG 6309 plakalı otomobil, çocuğun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce bariyerlere daha sonra Tuzcuoğlu Köprüsü'nün ayağına çarparak durabildi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BACAĞI KOPTU

Kazayı gören yolun karşısında asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Bacağının koptuğu öğrenilen Efe Ü., 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza yerine gelen ailesi, sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Ataşehir'de otomobille kaza yapan 14 yaşındaki çocuk bacağından oldu

Ataşehir, EFE, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (23)
YERİSEN:Camilerde müezzinler ezan okumasaydı, imamlar namaz kıldırmasaydı, maaşları ödenmeseydi depremler ve bu tür kazalar daha çok olacaktı, onların sayesinde şükretmek zorunda olduğunuzu öğreniyorsunuz onların sayesinde devletin alıp verdiği faizlerin haram olmadığını helal olduğunu anlıyorsunuz, bu sayede depremsiz, kazasız belasız şükür dolu günler hepinizi bekliyor olacak
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KRALLL:yazzık olmuş
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YOLCU:Araba delisi bir milletiz
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...:iyi ki başkalarını canından etmemiş , 14 yaşındasın sen ne işin var araçta , ne cesaret arkadaş. allah şifa versin ailesine de sabır umarım başka ailelere bu durum örnek olur da başka ailelerin çocuklarının canı tehlikeye girmez bundan sonra. . .
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EROL MEHMET YILDIZ:Videoyu izlerseniz aracı babasından habersiz aldığını görürsünüz. Babası, aracı kim kullanıyormuş diye soruyor polislere. Muhtemelen adam işte iken çocuk anahtarı aldı arabayı kaçırdı. Çok üzücü bir durum. :(( Bir anne baba için tarifi imkansız bir acı.
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ARAŞTIRMACI:Arkadaş 14 yaşında ki çocugun aracın başında ne işi var kendi oğlum dahi olsa üzülmem ve üzülmedim! belli ki çocugu başı boş yetiştiriyorlar
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14 YAŞ:Bacağının kopmuş olmasına üzüldüm ama 14 yaşındaki çocuğun trafikte ne işi var.
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GS Lİ:Olay üzücü. Bir genin geleceği kayboldu. Ama o genci 14 yaşında dışarı trafiğe salan anna babaya ne demeli
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HANDE:Bilmeden konuşmak ne kadar kolay değil mi ? Hangi anne baba o yaştaki çocuğuna araba verir? Alıp kaçırmış demekki bunu düşünemeyecek kadar yok ama bu yorumu yazacak kadar var ilginç ????
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YAPMA YAW:annesi ve babasını tebrik etmek lazım cocugunun her ıstedıgını veren ınsanlar allah kardeşımızede acıl sıfalar versın
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23.01.2020 09:36:33