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ATAŞEHİR'DE PAZARCILARDAN PROTESTO

ATAŞEHİR'de semt pazarının başka bir yere taşınması, mahalle sakinleri ve pazarcı esnafı tarafından protesto edildi.

11.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:24
ATAŞEHİR'DE PAZARCILARDAN PROTESTO

ATAŞEHİR'de semt pazarının başka bir yere taşınması, mahalle sakinleri ve pazarcı esnafı tarafından protesto edildi. Esnaf araçtaki sebzeleri yere dökerek seslerini duyurmaya çalıştı.

Esatpaşa Mahallesi'ndeki semt pazarının kurulduğu Hacı Bekir Caddesi üzerinde toplanan mahalleli ve pazarcı esnafı,  "Pazarımızı geri istiyoruz", "Başkan buraya" yazılı dövizler açtı. Mahalle sakinleri yaptığı açıklamada, "Bizler buradayız ama hiçbir yetkili karşımıza gelip bu konuda açıklama yapmıyor. Bu pazar bizim 50 yıllık pazarımız. Can güvenliğimiz ve daha uygun gördükleri için Örnek Mahallesi'ne taşımışlar. Bizler ve esnaf mağdur durumda. Bizler mahalle sakinleri olarak yeni pazar yerine gidemiyoruz. Mağduruz. Pazarımızı geri istiyoruz." ifadelerini kullandı. Mahalle sakinleri pazar yerinin geri verilmesi için imza kampanyası başlatırken, esnaf da araçlarındaki sebzeleri yola döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Toplanan grubun görüntüsü

-Açılan döviz

-Basın açıklaması

-İmza kampanyası

-Sebzeleri yere dökmeleri

-Genel ve detay görüntüler


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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