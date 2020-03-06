ATAŞEHİR'DE POLİS KURŞUNUYLA ÖLÜM: POLİSE 9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

ATAŞEHİR'de dur ihtarına uymayan araca ateş açarak 17 yaşındaki Cihan Seyhan 'ın ölümüne neden olduğu iddia edilen polis memuru S.M. hakkında, "Haksız tahrik altında ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, S.M.'nin ateş açtığı aracı kullanan G.E. hakkında da, "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 4.5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli polis memuru S.M.'nin de içinde bulunduğu aracın zırhlı ekip aracının, 11 Aralık 2018 tarihinde Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesi'nde ring görevi yaptığı belirtildi.

'BÖLGENİN TERÖR BÖLGESİ OLMASI SEBEBİYLE...'

Ekip aracının 3007 Caddesi üzerinde 4 kişinin içinde bulunduğu otomobili gördüğü bilgisine yer verilen iddianamede, "Bölgenin terör bölgesi olması sebebiyle aracın kaçma ihtimaline binaen bahse konu aracın sağ yan tarafında ekip aracının durduğu" belirtildi

Ekip aracının sağ ön koltuğunda oturan şüpheli polis memuru S.M.'nin ekip aracından indiği kaydedilen iddianamede, S.M.'nin park halindeki araca yaklaştığı sırada otomobilin geri geri manevra yaparak S.M.'nin üstüne doğru sürdüğü ve etrafındaki araçlara çarparak kaçmaya çalıştığı ifade edildi.

DUR İHTARINA UYMAYINCA ATEŞ AÇTI

Belinden silahını çıkaran S.M.'nin yüksek sesle "Dur" ihtarında bulunduğu belirtilen iddianamede, S.M.'nin aracın ön kapısını açmaya çalıştığı sırada aracın sürücüsü G.E.'nin bacakları arasında silah namlusu gördüğü, sol arka lastiğe doğru 2-3 el ateş ettiği, G.E.'nin uyarılara aldırmayarak kaçmaya devam ettiği, S.M.'nin lastik bölgesini hedef alarak bir kez daha ateş ettiği anlatıldı.

ARAÇ İKİNCİ KEZ POLİSTEN KAÇTI

Ekip aracının kaçan aracı aynı mahallede Deniz Gezmiş Parkı yanında tekrar sıkıştırdığı kaydedilen iddianamede, S.M.'nin tekrar ekip aracından inerek şüpheli aracın yanına koştuğu, aracın tekrar S.M.'nin üzerine doğru hareket ederek kayıplara karıştığı belirtildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

3077 Sokak'ta silahla yaralama konusunun anons edilmesi üzerine ekip aracının bahse konu yere gittiği belirtilen iddianamede, olay yerinde ekip otosundan kaçan aracın bulunduğu, 112 ekiplerinin araçta bulunan Cihan Seyhan isimli şahsa müdahale ettiklerinin görüldüğü, Cihan Seyhan'ın kaldırıldığı hastanede vefat ettiği kaydedildi. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi tarafından yapılan otopside Cihan Seyhan'ın vücuduna iki kurşunun isabet ettiği, cesetten mermi çekirdeği elde edilemediği, ölümün ateşli silah mermi çekirdeğine bağlı büyük damar yaralanması sonucu oluşan iç kanamadan kaynaklandığı belirtildi.

ÖLDÜRMEK AMACIYLA ATEŞ ETTİĞİNE DAİR SOMUT DELİL BULUNAMADI

İddianamede, S.M.'nin maktulü doğrudan öldürme amacıyla hedef aldığına dair somut herhangi bir delilin bulunmadığı, tabancadan çıkan merminin aracın bagaj kapağından girerek sağ arka koltukta oturan Cihan Seyhan'ın ölümüne neden olduğu belirtildi.

Kaçan araçta iki adet silah bulunduğu bilgisine yer verilen iddianamede, silahların 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu kapsamında olduğu, ihtara rağmen aracı kullanarak sürmeye devam eden G.E.'nin aracını S.M.'nin üzerine sürerek görevini yapmasını engellemek amacıyla direndiği ifade edildi.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ TALEP EDİLDİ

Müşteki şüpheli polis memuru S.M.'nin silah kullanma hak ve yetkisini aşmak suretiyle silahını kullanarak ölüme neden olduğu, şüpheli G.E.'nin aracı üzerine sürmesinden dolayı eylemi haksız tahrik altında işlediği belirtildi.

ARACI KULLANANA DA DAVA AÇILDI

İddianamede, S.M.'nin, "Haksız tahrik altında ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıldan 9 yıla, otomobili kullanan G.E.'nin de "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 9 aydan 4.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.