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Ataşehir'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık hayvan derede mahsur kaldı

Ataşehir'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık hayvan derede mahsur kaldıİSTANBUL - Ataşehir'de kamyondan indirildiği sırada kaçan büyükbaş kurbanlık hayvan, bir dereye inerek burada mahsur kaldı.

10.08.2019 20:51
Ataşehir'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık hayvan derede mahsur kaldı
Ataşehir'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık hayvan derede mahsur kaldı
İSTANBUL - Ataşehir'de kamyondan indirildiği sırada kaçan büyükbaş kurbanlık hayvan, bir dereye inerek burada mahsur kaldı. Hem vatandaşlardan kaçan hem de dereden çıkamayan hayvan için kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ataşehir İçerenköy'de hayvan pazarından alınan bir büyükbaş kurbanlık hayvan, getirildiği evin bahçesine kamyondan indirildiği sırada sahibinin elinden kaçtı. Bir süre koşarak kaçan hayvan daha sonra bir çamaşır deresine inerek burada mahsur kaldı. Vatandaşlar hayvanı kontrol edemeyince durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye ve Ataşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri geldi. Hayvanı kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Ataşehir'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık hayvan derede mahsur kaldı

Ataşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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