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Ataşehir'de şiddetli rüzgar atölyenin çatısını uçurdu

* Ataşehir Ferhatpaşa'da bir atölyenin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle bulunduğu yerden koparak atölye önündeki otomobilin üzerine uçtu.

07.01.2020 02:22 | Son Güncelleme: 07.01.2020 02:24
* Ferhatpaşa'da bir atölyenin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle bulunduğu yerden koparak atölye önündeki otomobilin üzerine uçtu.
Ataşehir'da bir atölyenin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle atölye önünde park halinde bulunan otomobilin üzerine uçtu. Olay, Ferhatpaşa Mahallesi 45. Sokak'ta 01: 00 sıralarında meydana geldi. Gece saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar sokak üzerinde bulunan atölyenin çatısını uçurdu. Bulunduğu yerden kopan çatı, atölye önünde park haline bulunan otomobilin üzerine devrildi. Olayda atölyenin çatısında ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Atölye sahipleri otomobili kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Olayı gören bir vatandaş, "Gürültüyü duydum. Çatı uçmuş, otomobilin tavanına zarar vermiş" dedi.
Ataşehir'de şiddetli rüzgar atölyenin çatısını uçurdu

Ferhatpaşa Mahallesi, Ataşehir, Güncel

Kaynak: DHA


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