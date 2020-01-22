Haberler » Güncel » ATAŞEHİR'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 AĞIR YARALI - Haber

ATAŞEHİR'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 AĞIR YARALI

Ataşehir'de bir kişi evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

22.01.2020 09:23 | Son Güncelleme: 22.01.2020 09:23ATAŞEHİR'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 AĞIR YARALI

'de bir kişi evinden çıktığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Yener Yağcı ağır yaralandı. Kanlar içinde yerde yatan Yener Yağcı'yı gören babası sinir krizi geçirdi.

Olay saat 08.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 75. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre Yener Yağcı (32) binadan çıktığı sırada plakası alınamayan  bir araçla gelen saldırganlar ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda vücuduna 3 kurşun isabet eden Yağcı ağır yaralandı. Silah seslerini duyan bina sakinleri polise ve sağlık ekiplerine  haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi ambulans içinde yaptı.

BABASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Silah seslerin duyarak aşağıya inen baba yaralı oğlunu görünce sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar ve polis ekipleri babasını sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olayla ilgili çalışma başlattı. Bir görgü tanığı, "7 el silah sesi duydum. Yaralı yerde yatıyordu. Evden çıktığı sırada ateş edip kaçtılar" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü dökümü:

-----------------

-Yaralının ambulanstaki görüntüsü

-Babanın ağlarken görüntüsü

-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

-Yaralının götürülmesi

-Polis ekiplerinden görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Yerdeki boş kovanlar

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Ataşehir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:18  DHA YURT BÜLTENİ - 4
11:13  Milletvekili Kahtalı: Sağlıkta yüzde 90'ının üzerinde bir memnuniyet söz konusu
11:18  İstanbul'da kış lastiği denetimi 3
11:18  Antalya'da bir iş merkezinde yangın-4
11:18  Afyonkarahisar karla oynarken vücudunda yanık oluşan mirzah, taburcu oldu
22.01.2020 11:20:12