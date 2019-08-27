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Ataşehir'de silahlı saldırı 1 yaralı

Murat KORKMAZ İSTANBUL DHAAtaşehir'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

27.08.2019 18:34
Ataşehir'de silahlı saldırı 1 yaralı
Murat KORKMAZ İSTANBUL DHA
Ataşehir'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis, saldırgan veya saldırganları belirlemek için çalışma başlattı.
Olay, saat sıralarında Örnek Mahallesi Şehit Çahar Dudayev Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, cadde üzerinden bulunan kişiye silahlı saldırıda bulundu. Saldırganların 4 el ateş ederken kurşunlardan biri adı açıklanmayan kişinin bacağına isabet etti. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, saldırgan veya saldırganları belirlemek için çalışma başlattı.
Ataşehir'de silahlı saldırı 1 yaralı

Ataşehir, Polis, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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