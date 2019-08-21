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Ataşehir'de su baskınında can pazarı

İstanbul Ataşehir'de yoğun yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Taşan suların dolduğu zemin kattaki dairede mahsur kalanlar bahçeye çıkarak, canlarını son anda kurtardı.

21.08.2019 13:43
Ataşehir'de su baskınında can pazarı

İstanbul, Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle İçerenköy Mahallesi, Ata Sokak'ta su baskınları yaşandı. Sokakta bulunan bir evi de su bastı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayanlar mahsur kaldı.

SAĞANAK YAĞIŞ ANADOLU YAKASINDA ETKİLİ OLDU

Anadolu Yakası'nda, sağanak nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları yaşandı. Kadıköy Şair Arşi Caddesi'nde rögarların tıkanması sonucu su taşkınları meydana gelirken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle Fikirtepe'deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı.

METROBÜS DURAĞINDAKİ ALT GEÇİDİ SU BASTI

Bu arada Fikirtepe metrobüs durağındaki alt geçidi de su bastığı görüldü. Oluşan su birikintisi nedeniyle, Marmaray metrosunun Feneryolu istasyonundan transit geçiş yapacağı öğrenildi.

FENERYOLU TREN İSTASYONU ALT GEÇİDİNDE 2 OTOMOBİLDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle, Kadıköy Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidini su bastı.

Su baskını dolayısıyla alt geçitteki 2 otomobilde bulunan 3 kişi mahsur kaldı. Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde güvenlik şeridi oluştururken, itfaiye ekipleri de araçta mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

İtfaiye ekipleri ve belediye işçileri, rögarlarda temizlik çalışmalarının yanı sıra alt geçitte biriken suyu tahliye etmeye devam ediyor.

Öte yandan alt geçitte mahsur kalan otomobiller de itfaiye ekiplerince kurtarılıyor.

YOĞUN YAĞIŞ E-5'İ FELÇ ETTİ

İstanbul Anadolu yakasında yoğun yağışla birlikte hava karardı. E-5 Otoyolunda araçlar yağış nedeniyle güçlükle ilerlerken, yollarda su birikintileri oluştu.

İstanbul Anadolu yakasında yağmur sağanak halinde yağmaya devam ediyor. Yoğun yağış sırasında E-5 kara yolunda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Hava birden kararırken yollarda su birikintileri oluştu.

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Ataşehir'de su baskınında can pazarı

Ataşehir, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (8)
KENAN: İstanbulda heryeri beton ettiler her arsayı çocuklar oynar yada bir çiçek büyür fidan büyür demeden mütahitlerine verdiler beton ettiler Allahın gazabıda gecikmedi. Suları çekecek toprak kalmamış hala istanbula kanal yapıp çevresine bir dünya lüks evler yapacaklarmış. Arkadaş istanbulu boşaltın tarihi ve kültürel güzelliği kalsın. Bir depremde ülke çöker istanbula yığmayın nüfusu. Atatürk biliyodu istanbulun biteceğinide ankarayı başkent yaptı. Orayıda melih acaip bir rant şehri yaptı.
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BUĞRA: yıl olmuş 2019 halen ülkede su baskınları oluyor. Londra en yağış alan şehirler arasında sokaklarda bir su kalıntısı göremezsin. Neden alt yapıyı düzeltemiyorlar ki
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ŞAHİN KE: Fiklirtepenin garibanları sular altında kalmaya devam etsinler fikirtepeyi sattılar orda gelecek araplar başka yabancılar ve zenginler fikirtepenin en güzel yerinde rezidanslarda fikirtepeliler başka semtlerde sularla boğuşurken keyf edecekler.
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HAKKARİLİ: ÇÖP KUTULARINA ATILMAYAN HER ÇÖP MAZGALLARIN ARASINA GİRER SU AKIŞINI ENGELLER HER TARAFI DA SU BASAR ÇÖPLERİNİZİ ATARKEN HEM MİLLETİN SAĞLIĞINI HEMDE MALINI CANINI DÜŞÜNÜN LÜTFEN ÇÖP DEYİP GEÇMEYİN EYER ATTIĞINIZ HER ÇÖP GELECEĞE ATILAN TOKATTIR
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VATANDAŞ: Ak partinin yönettiği ilçelerde bu tür olaylar olduğunda CHP eleştiri yapıyor kendi yönettiği ilçeler de aynı sorun. Bu işlerin demek siyasi partilerin adı ile pek alakalı değil bu işler bilgi ve zihniyet ile alakalı. Zihniyet evrensel çağda şehircilik anlayışı ile güncellenmeden tüm siyasi partileri Al birini vur ötekine...
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ZEYNO: inlsanlar 5 şeyden sorğulanmadıkça kıyamet günü yerinden kımıldamıyacak:1 ömrünü nasıl tükettiğinden 2 gençliğini nerden yıprattığından 3 malını nerden kazandığından 4 nerde harcadığından 5 öğrendiği bilğilerle nasıl amel ettiğinden. çok güzel hadisi şerif paylaşmak istedim.
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YASİN DEĞİL KEVSER: helal sana helal süt emmiş kız benden sana adım yasin ama benden sana kevser suresi gelsin
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LA EDRİ: her yer taş, her yer beton, her yer asfalt ve bina. . . başka ne olabilirdi ki. . .
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