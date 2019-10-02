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Ataşehir'de tamirhane cinayetinin zanlısı yakalandı

İstanbul Ataşehir'de patronunun arkadaşı Mehmet Sarıtaş'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Erkan G. yakalandı.

02.10.2019 15:22Ataşehir'de tamirhane cinayetinin zanlısı yakalandı
İstanbul Ataşehir'de patronunun arkadaşı Mehmet Sarıtaş'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren Erkan G. yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde susma hakkını kullanan Erkan G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Ataşehir Atiye Hanım Sokak'ta bir tamirhanede meydana gelen olayda Erkan G. isimli zanlı, patronunun arkadaşı Mehmet Sarıtaş'ı (28) pompalı tüfekle vurularak öldürmüştü. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Erkan G."yi dün gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Erkan G.'nin susma hakkını kullandığı öğrenildi. Erkan G. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Mehmet Sarıtaş, İstanbul, Ataşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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