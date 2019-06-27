ATAŞEHİR'DE TEHLİKELİ YOLCULUK

-Kamyonet kasasında yolculuk yapan kağıt toplayıcıları trafik polisi aracı durdurunca kaçtı.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Ataşehir 'de kamyonet kasasındaki kağıt dolu çuvalların üzerinde yolculuk yapan 5 kişi, trafik polisi aracı durdurunca kaçtı. Kamyonet sürücüsüne ise ceza yazıldı.
Ataşehir TEM Otoyolu 'nda 5 yabancı uyruklu çuvallara doldurdukları atık kağıtların üzerinde yolculuk yaparken, trafik denetimi yapan polislere yakalandı. Kasada yolculuk yapan 5 kişi polisi görünce araçtan atlayarak, kaçarken, polis araç sürücüsüne ceza yazdı.
Görüntü Dökümü
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-TEM'de Çuvallar üzerinde yolculuk yapan insanlar
-Polisin kamyoneti durdurması
-Kağıt toplayıcılarının kamyonetten inmesi
-Kağıt toplayıcılarının otoyolda yürüyerek uzaklaşması