27.06.2019 22:53
Haberler » Güncel » Haber

ATAŞEHİR'DE TEHLİKELİ YOLCULUK

ATAŞEHİR

-Kamyonet kasasında yolculuk yapan kağıt toplayıcıları trafik polisi aracı durdurunca kaçtı.

-Kamyonet kasasında yolculuk yapan kağıt toplayıcıları trafik polisi aracı durdurunca kaçtı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Ataşehir 'de kamyonet kasasındaki kağıt dolu çuvalların üzerinde yolculuk yapan 5 kişi, trafik polisi aracı durdurunca kaçtı. Kamyonet sürücüsüne ise ceza yazıldı.
Ataşehir TEM Otoyolu 'nda 5 yabancı uyruklu çuvallara doldurdukları atık kağıtların üzerinde yolculuk yaparken, trafik denetimi yapan polislere yakalandı. Kasada yolculuk yapan 5 kişi polisi görünce araçtan atlayarak, kaçarken, polis araç sürücüsüne ceza yazdı.

Görüntü Dökümü
-------------------------
-TEM'de Çuvallar üzerinde yolculuk yapan insanlar
-Polisin kamyoneti durdurması
-Kağıt toplayıcılarının kamyonetten inmesi
-Kağıt toplayıcılarının otoyolda yürüyerek uzaklaşması



Kaynak: DHA
TEM Otoyolu , Ataşehir , Güncel

Son Dakika Haberleri
23:27 Hakkari'de kaza kurşunuyla bir asker şehit oldu
23:26 ABD Ticaret Müsteşarlığının İZTO'daki yeni ofisi açıldı
23:26 "Sibsi'nin sağlığıyla ilgili yalan haberler ulusal güvenliği hedef alıyor"
23:25 Nöbette silahı kazara ateş alan asker şehit oldu
23:23 Kartal'da motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk
23:22 İSTANBUL-KARTAL'DA MOTOSİKLET ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK
23:21 8. Benyamin Sönmez Klasik Müzik Festivali