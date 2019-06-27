27.06.2019 23:11
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ATAŞEHİR'DE TEHLİKELİ YOLCULUK

Kamyonet kasasında yolculuk yapan kağıt toplayıcıları trafik polisi aracı durdurunca kaçtı.

Kamyonet kasasında yolculuk yapan kağıt toplayıcıları trafik polisi aracı durdurunca kaçtı.
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
Ataşehir 'de kamyonet kasasındaki kağıt dolu çuvalların üzerinde yolculuk yapan 5 kişi, trafik polisi aracı durdurunca kaçtı. Kamyonet sürücüsüne ise ceza yazıldı.
Ataşehir TEM Otoyolu 'nda 5 yabancı uyruklu çuvallara doldurdukları atık kağıtların üzerinde yolculuk yaparken, trafik denetimi yapan polislere yakalandı. Kasada yolculuk yapan 5 kişi polisi görünce araçtan atlayarak, kaçarken, polis araç sürücüsüne ceza yazdı.ATAŞEHİR'DE TEHLİKELİ YOLCULUK
Kaynak: DHA
Ataşehir , Güncel

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