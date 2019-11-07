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Ataşehir'de Tezgâhlardaki Ispanaklar Denetleniyor

İstanbul ve çevre illerde yaşanan ıspanak zehirlenmelerin ardından Ataşehir Belediyesi pazar tezgâhlarındaki denetimleri artırdı.

07.11.2019 17:09 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:09 Ataşehir'de Tezgâhlardaki Ispanaklar Denetleniyor

Gıda Teknikerleri, Çevre Sağlık Teknisyenleri ve Zabıtalardan oluşan Ataşehir Belediyesi ekipleri pazarları dolaşarak denetim yapıyor.

İstanbul ve çevre illerde 200'e yakın vatandaşın yaşadığı besin zehirlenmesinin sebebinin, ıspanaklara karışan yabani otlar olduğu tespitinin ardından gıda denetimlerimi artırıldı.

Pazarları denetleyerek hem satıcı hem de tüketicilere uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşları yeşil sebzeleri dikkatlice kontrol ederek, yabancı otları ayırt etmeleri ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeli hususunda uyarıyor.


İstanbul, Ataşehir, Güncel

Kaynak: Bültenler

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