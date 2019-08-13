Haberler» Güncel» Haber

Ataşehir'de trafik kazası

Ataşehir-TEM bağlantı yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

13.08.2019 11:16
Ataşehir'de trafik kazası
Ataşehir-TEM bağlantı yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Barbaros Mahallesi TEM bağlantı yolu Ankara istikametinde seyreden 34 BYU 845 plakalı araç yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp devrilmesine neden oldu. Bu kaza sonucu 34 SSB 01 ve 34 PR 5067 plakalı araçlar da birbirlerine çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale etti.
Kaza nedeniyle yoğunlaşan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Ataşehir'de trafik kazası

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:20   Bir yılda 255 milyon 433 bin fidan toprakla buluştu
12:15   Osmaniye'de düğün yemeklerinin vazgeçilmezi sarma ve dolma
12:10   Gökyüzünde çığlık ve kahkaha atarak eğleniyorlar - MUĞLA
12:10   Sakal bakımı hakkında doğru bilinen yanlışlar
12:10   RİZE-ARTVİN HAVALİMANI'NIN YAPIMI DEVAM EDİYOR
12:08   Marmara Adası'ndaki feci yangınla ilgili 1 kişi gözaltında
12:00   "Mangal alışkanlığı mide kanserini tetikliyor"