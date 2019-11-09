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Ataşehir'de trafik kazası: 3 yaralı

Ataşehir'de tünel girişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

09.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:22Ataşehir'de trafik kazası: 3 yaralı
'de tünel girişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Çevre Yolu Sokak'ta 34 UN 0089 plakalı kamyonet, sürücüsü Hidayet A'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bağlantı yolu alt geçit tünelinin girişindeki duvara çarparak durabildi. Kamyonete de arkasında seyreden Onur B'nin kullandığı 34 UM 3384 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Kaza sonucu Onur B. ve yanındaki kadın yolcu araçta sıkışarak ağır yaralanırken, Hidayet A. kazayı hafif yaralı olarak atlattı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkarttı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle trafik akışına kapatılan sokak, araçların çekilmesinin ardından açıldı.

Fatih Sultan, Ataşehir, Güncel

Kaynak: AA

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