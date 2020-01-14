Haberler » Güncel » Ataşehir'de trafikte silahlı kavga: 1 yaralı - Haber

Ataşehir'de trafikte silahlı kavga: 1 yaralı

Ataşehir'de trafikte çıkan kavgada, 1 kişi silahla yaralandı.

14.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:46Ataşehir'de trafikte silahlı kavga: 1 yaralı
'de trafikte çıkan kavgada, 1 kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu- D-100 bağlantı yolunda seyir halinde olan Ertuğ E.'nin kullandığı 34 BD 3584 plakalı otomobile çarpan aracın sürücüsü daha sonra kaçtı. Takibe başlayan Ertuğ E, aracıyla kaçan sürücüyle Ataşehir mevkisinde karşılaştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirlenemeyen sürücü, Ertuğ E'yi silahla yaraladı.
Durumun verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Ertuğ E. hastaneye kaldırılırken kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

TEM Otoyolu, Ataşehir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:46  KİLYOS'TA KAYIP BALIKÇILARIN CESEDİNE ULAŞILDI 1 - Haber
12:46  flaş//2 - Haber
12:46  Samsun'da çöp kamyonunda bulunan cesetle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı - Haber
12:45  Tacizcisini öldüren babasına verilen cezaya tepki gösterdi - Haber
12:45  İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Affedilemez bir hata" - Haber
11:51  Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Haber
11:42  10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
14.01.2020 12:48:18