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Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu

Ataşehir'de düzenlenen operasyonda 850 gram kokain, 22 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.

28.07.2019 14:38
Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu
Ataşehir'de düzenlenen operasyonda 850 gram kokain, 22 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinden yakalanan şüphelinin ifadesi doğrultusunda, 10 Temmuz'da Fındıklı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Aramada, 850 gram kokain, 22 bin 50 uyuşturucu hap, sahte kimlik ve sürücü belgesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 500 lira ele geçirildi.
Ev sahibinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ataşehir, Güncel

Kaynak: AA

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