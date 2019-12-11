ATAŞEHİR'DE VELİLERDEN YAĞMUR ALTINDA ÖZEL OKUL PROTESTOSU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ Ataşehir'de veliler ve öğrenciler özel bir okulun genel müdürlük binası önünde toplanarak öğretmenlerinin maaşlarının aylardır ödenmediği gerekçesiyle yağmurlu havaya aldırış etmeden eylem yaptı.

Türkiye genelinde birçok şubesi olan özel bir okulda, öğretmenlerin maaşlarının aylardır ödenmemesini protesto eden bir grup veli ve öğrenci, okulun Ataşehir'de bulunan genel müdürlük binası önünde toplandı. Gruptakiler sloganlar atıp, eylem yaptı. Yağmurlu havaya aldırış etmeden ellerindeki dövizlerle genel müdürlük önünde bekleyen veliler yetkililerden çözüm bulmasını istedi. Veliler daha sonra okulun önünden ayrıldı.

"GÜNAHTIR DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM"

Öğrenci velisi avukat Semih Atik, "Mağduruz, gerçekten mağduruz. Bazıları şöyle düşünebiliyor, 'özel okula veriyorsunuz paranız var.' değil. Lüksümüzden kesiyoruz, kıt kanaat arttırıp çocuğumuz adam gibi bir eğitim görsün. Ama sonucuna bakıyorsunuz köklü bir okulu adam alıyor inşaat firmasına aktarıyor paraları. Senin çocuğunun eğitimi umurunda değil. 70 bin tane çocuk söz konusu. Günahtır ya diyecek kelime bulamıyorum. Bizim öğretmenimiz inanılmaz idealist bir insan. Ben son dakikaya kadar, son aşamaya kadar, kapanana kadar ben çocuklarımı bırakmayacağım, eğitimimi vereceğim diyor. Çocuğuma akşam soruyorum ne yaptınız diye, 'akşama kadar oyun oynadık' diyor. 'Sadece bir öğretmenimiz geldi, başka gelen yok' diyor. İngilizce öğretmenimiz rapor aldı. Bir tek sınıf öğretmenimiz ders veriyor bize." dedi.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN MAĞDURİYETİ BİZE DE YANSIYOR"

Başka bir velisi emekli fizik öğretmeni Emel Güçlü ise, "Biliyorsunuz aylardır öğretmenlerimizin maaşı ödenmiyor. Biz peşin olarak önümüzdeki yılın ücretini bile ödemiş olan velileriz burada. Çocuklarımız çok mağdur bizler mağduruz, öğretmenlerimiz mağdur en başta. Onların mağduriyeti tabi ki bize yansıyor. Canla başla çalışıyorlar, hiç ücret almadan. Diğer özel okullardan arıyorlar, gelin bize kayıt yaptırın diye. Yani bir de onlarla uğraşıyoruz ayrıca. Böyle bir belirsizlik var. Bunun bir an önce sonlandırılmasını istiyoruz. Ben kendim de emekli fizik öğretmeniyim. Öğretmenlerimizin bu çabasını çok takdir ediyorum. Ama nereye kadar. Öğretmen olduğum için empati yapabiliyorum. Çok zor durumdalar." diye konuştu.

5.SINIF ÖĞRENCİSİ GÜRBÜZ: EĞİTİM HAKKIMIZI ÇOK İYİ ALAMIYORUZ

5. sınıf öğrencisi Özgü Gürbüz, "Öğretmenlerimiz maalesef çok fazla derse giremiyor ve biz bu durumdan çok üzgünüz. Derslerden geri kalıyoruz. Eğitim hakkımızı çok iyi alamıyoruz. Karnemizi alıp alamayacağımız bile belli değil. Okul kapanıp kapanmayacak o da belli değil. Çok üzgünüz çocuklar olarak. Öğretmenler gelmiyor ve sorun daha çok şu, okul kapanırsa bizi hiçbir okul da almaz. 80 bin öğrenci var ve 80 bin öğrenci açıkta kalamaz. Şu anda başka okul bakıyoruz ama biz aile olarak çok tereddütlüyüz. " diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Okul önünde toplanan veliler

-avukat veli ile röp

-Fizik öğretmeni veli ile röp (ayaktaki kırmızı atkılı gözlüklü kadın)

-Öğrenci ile röp

-Velilerin slogan atması

-Genel ve detay