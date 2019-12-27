Haberler » Güncel » Ataşehir'de yangın mahalleliyi sokağa döktü - Haber

Ataşehir'de yangın mahalleliyi sokağa döktü

ATAŞEHİR'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

27.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:50 Ataşehir'de yangın mahalleliyi sokağa döktü
ATAŞEHİR'de 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi 3056 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bina çevresindeki vatandaşları güvenlik amaçlı uzaklaştırdı. Binada yaşayanlar, polis ekipleri tarafından tahliye edildi. ekipleri hem yerden, hem de merdiven araçlarıyla yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken hasar meydana geldi.


- İstanbul

İtfaiye, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:08   SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPMA ANI KAMERADA - Haber
20:08   Denizli'de çiftlik sahibinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan çoban tutuklandı - Haber
20:08   Mülteci krizini konu alan "Exodus-Deja vu" fotoğraf sergisi Avrupa ve ABD'de açılacak - Haber
20:08   Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin Otomobili tweeti Açıklaması - Haber
20:08   Siirt Valisi Atik, yerli otomobile talip oldu - Haber
19:50   Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti - Haber
19:34   Akşam saatlerinde İstanbul'a mevsimin ilk karı yağdı! Otomobiller beyaza büründü - Haber
17:57   Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hafta sonu kar yağışı etkili olacak - Haber
17:50   Yerli otomobilin tanıtım programının yolunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'nın makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı - Haber
16:08   Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak - Haber
27.12.2019 20:19:25