17.06.2019 08:08
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Ataşehir'de yangında can pazarı

Ataşehir

ATAŞEHİR'de 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

ATAŞEHİR'de 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.Daire yaşayanlardan bir kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, mahsur kalan 2 kişiyi itfiaye ekipleri kurtardı.
Olay saat 07.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi İmar İskan Blokları Caddesi üzerinde meydana geldi. 5 katlı bir binanın en üst katından yükselene alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, üst kattaki dairede yaşayanlar mahsur kaldı. Dairedeki bir kişi kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarırıken, mahsur kalan 2 kişi cama çıkarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerin olay yerine gelen itfiaye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da mahsur kalanları kurtarmak için merdiven aracını açtı. Kısa sürede mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak aşağı indirildi. Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldrılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Polisin olayla ilgli soruşturması devam ediyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
Yenişehir, Güncel

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