Ataşehir'de yasa dışı silah ticareti yapan 3 kişi yakalandı

ATASEHIR'de 'İbo' lakaplı bir kişinin cep telefonu üzerinden silah satışı yaptığı bilgisine ulaşan polis, alıcı gibi davranarak şüphelilerle buluşma ayarladı. Buluşma noktasına gelen 3 şüpheli gözaltına alınırken, 10 tüfek, 4 tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

Ataşehir'de 'İbo' lakaplı bir kişinin cep telefonu üzerinden silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti. Şüphelinin cep telefonu numarasına ulaşan polis, kendisini silah almak isteyen kişi gibi tanıtarak 3 silah getirmesini istedi. Buluşma noktası olan Ferhatpaşa Mahallesi 29.Sokağa 28 Mart günü silahları teslim etmeye gelen 3 şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde ve üzerlerinde yapılan aramada 3 silah ele geçirilirken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 10 tüfek, tabanca ve 8 mermi bulundu.

Yakalanan şüphelilerden İbrahim T.'nin 5 ruhsatsız silah bulundurma, 4 yaralama, 4 uyuşturucu madde kullanma ve oto hırsızlığı suçlarından, Kadir T.(26)'nin uyuşturucu madde kullanma ve kasten yaralamadan, Bekir S.(26)'nin ise tehdit ve kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

Kaynak: DHA