Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ATAŞEHİR'DE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ YAPAN 3 KİŞİ YAKALANDI

ATASEHIR'de 'İbo' lakaplı bir kişinin cep telefonu üzerinden silah satışı yaptığı bilgisine ulaşan polis, alıcı gibi davranarak şüphelilerle buluşma ayarladı.

30.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:31
ATAŞEHİR'DE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ YAPAN 3 KİŞİ YAKALANDI
ATASEHIR'de  'İbo' lakaplı bir kişinin cep telefonu üzerinden silah satışı yaptığı bilgisine ulaşan polis, alıcı gibi davranarak şüphelilerle buluşma ayarladı. Buluşma noktasına gelen 3 şüpheli gözaltına alınırken, 10 tüfek, 4 tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

Ataşehir'de 'İbo' lakaplı bir kişinin cep telefonu üzerinden silah ticareti yaptığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti.  Şüphelinin cep telefonu numarasına ulaşan polis, kendisini silah almak isteyen kişi gibi tanıtarak 3 silah getirmesini istedi. Buluşma noktası olan Ferhatpaşa Mahallesi 29.Sokağa 28 Mart günü silahları teslim etmeye gelen 3 şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde ve üzerlerinde yapılan aramada 3 silah ele geçirilirken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 10 tüfek, tabanca ve 8 mermi bulundu.

Yakalanan şüphelilerden İbrahim T.'nin 5 ruhsatsız silah bulundurma, 4 yaralama, 4 uyuşturucu madde kullanma ve oto hırsızlığı suçlarından, Kadir T.(26)'nin uyuşturucu madde kullanma ve kasten yaralamadan, Bekir S.(26)'nin ise tehdit ve kasten yaralama suçlarından kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-----

-Sergi görüntüleri


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ATAŞEHİR'DE YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ YAPAN 3 KİŞİ YAKALANDI - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

2 milyon haneye yapılacak 1.000’er liralık ödemenin tarihi belli oldu Haberler
2 milyon haneye yapılacak 1.000'er liralık ödemenin tarihi belli oldu
Virüs, Türkiye’ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti Haberler
Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten Haberler
Yavaş, korona nedeniyle ihaleleri erteledi! Sebebi alkış alacak cinsten
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek Haberler
İmamoğlu, varlıklı ailelerden alıp sıkıntı çeken ailelere verecek
Kız Kulesi’nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı Haberler
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı Haberler
Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
PKK’ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim Haberler
PKK'ya ağır darbe! Bugüne dek etkisiz hale getirilen en üst düzey isim
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet’ten alınabilecek Haberler
Şehirler arası yolculuk için zorunlu olan belge artık e-Devlet'ten alınabilecek

Son Dakika Güncel Haberleri

11:56: Van'da mahalle ve mezralardaki karantina 3'üncü günde de devam etti - Haber 11:56: Umreden dönenlerin tahliyesine 1 hafta erteleme - Haber 11:56: DSİ'den başkent Ankara'ya devasa yatırımlar - Haber 11:56: Muhtarlar 65 yaş üstü için Büyükşehirle sahada - Haber 11:55: Başkent'te toplu taşıma kullanım oranı yüzde 84 azaldı - Haber 11:45: Virüs, Türkiye'ye nasıl bu kadar hızlı yayıldı? Bakan Soylu, bir kitleyi işaret etti - Haber 11:20: Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı - Haber 10:44: Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 13'e yükseldi - Haberler 10:40: PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi - Haber 10:09: Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı - Haber 10:08: Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı - Haber