Haberler » Güncel » Haber

Ataşehir'de yedek parça deposunda yangın (1)

ATAŞEHİR'de 6 katlı binanın zemin katında bulunan otomobil yedek parçalarının bulunduğu depoda yangın çıktı.

30.09.2019 13:17Ataşehir'de yedek parça deposunda yangın (1)
ATAŞEHİR'de 6 katlı binanın zemin katında bulunan otomobil yedek parçalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Depodan çıkan yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturanlar korku yaşarken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ataşehir, İçerenköy Mahallesi, Alanaldı Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın zemin katındaki otomobil yedek parçalarının bulunduğu depoda saat 12.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle üst katlarda oturanlar korku ve panik yaşadı. Bina sakinleri dışarıya çıkarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, söndürdü.


- İstanbul

Ataşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:33 Bursa 9 öğrenci, zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15:33 Bursa kamyonet çarpan minik muhammet, toprağa verildi
15:33 Hatay temizlik işçisinin yolda bulduğu para, görme engellinin çıktı
15:33 Çanakkale'de 1057 kaçak göçmen yakalandı,1 organizatör tutuklandı
15:33 Kaymakam Kaya'dan Spor Lisesi'ni kazanan öğrenciye destek
15:33 Hasarlı okullarda eğitim gören öğrencilerin gidecekleri okullar açıklandı
15:33 İHA'nın haberi ses getirdi: "Sosyal konutların doğal gaz sorunu çözüldü"