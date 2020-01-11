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Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Ataşehir'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

11.01.2020 00:44 | Son Güncelleme: 11.01.2020 00:44Ataşehir'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu'nun Ataşehir Kavşağı mevkisinde, istikametine giden 3 otomobil çarpıştı.
Kazada, Cumhur Güven Taşbaşı, Bülent Türkoğlu, Halil Rıfat Gürsoy ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan TEM Otoyolu'nun Ankara istikameti, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

TEM Otoyolu, Ataşehir, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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