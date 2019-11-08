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Ataşehir'den bisikletleriyle Ata'yı anmaya gittiler

On ikincisi yapılan "Atamızın Yolundayız" bisiklet turu Ataşehir Belediyesi'nden başladı.

08.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:54 Ataşehir'den bisikletleriyle Ata'yı anmaya gittiler
On ikincisi yapılan "Atamızın Yolundayız" bisiklet turu Belediyesi'nden başladı.

Ataşehir Belediyesi ile Bisikletliler Derneği'nin birlikte düzenlediği "Atamızın Yolundayız" bisiklet turu kapsamında, onlarca bisikletli 'e gitmek için Ataşehir Belediyesi'nin önünden yola çıktı. Bisikletliler, 10 Kasım'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunu varmak için pedal çevirecekler.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Der, Kalender Özdemir, Ekrem Köse ve birim müdürleri tarafından Anıtkabir'e uğurlanan bisikletliler, bu yolculuğun ardından 10 Kasım Pazar günü 81 ilden gelen diğer bisikletlilerle birlikte Aslanlı Yol'dan geçerek Ata'nın huzuruna çıkacaklar. Anıtkabir'e ulaşan bisikletliler, Ataşehir Belediyesi'nden aldıkları Türk Bayrağı'nı Anıtkabir'e bırakacaklar.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ne zor koşullarda kurulduğuna dikkat çekmek için bisikletleriyle bu yolculuğa çıktıklarını ifade eden Bisikletliler Derneği Genel Başkanı Murat Suyabatmaz, "At sırtında kurulan vatanımız için biz de bisikletlerimizle, demir atlarımızla bu yolculuğa çıkıyoruz. Ataşehir Belediyesi'nin desteğiyle yapacağımız bu yolculukla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu illerinden geçerek Anıtkabir'e ulaşacağız. Bu yıl KKTC'den de gelerek aramıza katılan arkadaşlarımız var. Aydın'dan Kayseri'den yurdun farklı yerlerinden yola çıkan bisikletlilerle Ankara'da buluşarak Atamızın huzuruna çıkacağız" dedi. - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Ataşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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