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Ataşehir TEM bağlantı yolundaki ağaçlık alanda yangın

TEM bağlantı yolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, yoldan geçen ambulanstaki sağlık görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

25.09.2019 19:08Ataşehir TEM bağlantı yolundaki ağaçlık alanda yangın
TEM bağlantı yolu üzerinde bulunan ağaçlık alanda çıkan yangın, yoldan geçen ambulanstaki sağlık görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ataşehir TEM bağlantı yolu Çamlıca ayrımı istikametindeki yol kenarında bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki bazı sürücüler yangına battaniye ile müdahale ederken, o sırada yoldan geçen ambulans da yangını fark ederek durdu.
Ambulanstaki sağlık görevlileri, yangına yangın tüpüyle müdahale etti. Yangın, sağlık görevlilerinin çalışmasıyla kısa sürüde söndürüldü.
Yangına battaniye ile müdahale etmeye çalışan motosiklet sürücüsü Ali Yaylacı, motosikleti ile seyir halindeyken yangını gördüğünü, motosikletinde bulunan battaniyeyle yangını söndürmeye çalıştığını söyledi.

TEM Otoyolu, Ataşehir, Çamlıca, Güncel

Kaynak: AA

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