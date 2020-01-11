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Ataşehir tem otoyolu'nda kaza 4 yaralı

ATAŞEHİR TEM Otoyolu Ankara istikametinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

11.01.2020 03:49 | Son Güncelleme: 11.01.2020 03:54
ATAŞEHİR TEM Otoyolu istikametinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 22.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ankara
istikametine ilerleyen bir otomobil aynı istikamette ilerleyen başka bir otomobile çarptı. Otomobil, çarpmasının ardından yolun sağ tarafında bulunan toprak alana çaparak durabildi.
İhbar üzerine itfaiye,sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi,olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. TEM Otoyolu'nda kaza nedeniyle kısa süreliğine trafik oluştu. Kazaya karışan ootmobillerin çekiic yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.
Ataşehir tem otoyolu'nda kaza 4 yaralı

TEM Otoyolu, Ataşehir, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA


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