Haberler » Güncel » ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Haber

ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA- ATAŞEHİR TEM Otoyolu'nda kağıt toplayıcılarının tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı.

26.11.2019 10:40 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:40ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA- ATAŞEHİR TEM Otoyolu'nda kağıt toplayıcılarının tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı. Kamyonetteki geri dönüşüm toplama çuvallarının üzerinde yatan 4 kişinin rahat tavırları dikkat çekti.

Görüntüler TEM Otoyolu Ankara istikametinde kaydedildi. Kamyonet içine yüklenmiş geri dönüşüm çuvallarının üzerinde yatarak yolculuk yapan 4 kişi, kameralara yansıdı. Yolculuk sırasında çekirdek çitleyen kişilerin rahat tavırları dikkat çekti. Kendilerinin görüntülendiğini fark eden 4 kişi, cep telefonlarını çıkartarak çekim yapmaya başladı. Kamyonet otoyolda bir süre ilerledikten sonra gözlerden kayboldu.



TEM Otoyolu, Ataşehir, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:26 Konya'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
12:26 DHA YURT BÜLTENİ-10
12:26 Dehşetin ardından eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı
12:22 Başkan Murat Ercan öğretmenlerle yemekte buluştu
12:22 Vali Yardımcısı sahneye çıktı, salon ayakta alkışladı
12:10 'Jigolo yapma' vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıranlar tutuklandı
11:56 Bakan Varank: Yerli otomobilin ön gösterim araçları Aralık'ta tanıtılacak
11:34 12 Dev Adam'ın rakipleri belli oluyor
11:23 Erdoğan, "Tank palet fabrikası satıldı" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Tankı görse başka bir şeye benzetir
11:20 Erdoğan'dan EYT açıklaması: Ülkemize bir kazanımı yok
10:21 Batman'da kaçak elektrik kullanan köylüler, ekipler gelince taşkınlık çıkardı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
08:41 Külliye iddiasıyla gündeme gelen Rahmi Turan köşe yazısıyla özür diledi: Türkiye'nin gündemi­ni bu kadar meşgul ettiğim için üzgünüm
21:50 Kırıkkale'de 45 yaşındaki Ebru öğretmen, evinde ölü bulundu
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 12:28:11