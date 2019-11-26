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ataşehir tem otoyolu'nda tehlikeli yolculuk kamerada

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA- ATAŞEHİR TEM Otoyolu'nda kağıt toplayıcılarının tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı.

26.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:14
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA- ATAŞEHİR TEM Otoyolu'nda kağıt toplayıcılarının tehlikeli yolculukları kameralara yansıdı. Kamyonetteki geri dönüşüm toplama çuvallarının üzerinde yatan 4 kişinin rahat tavırları dikkat çekti.
Görüntüler TEM Otoyolu Ankara istikametinde kaydedildi. Kamyonet içine yüklenmiş geri dönüşüm çuvallarının üzerinde yatarak yolculuk yapan 4 kişi, kameralara yansıdı. Yolculuk sırasında çekirdek çitleyen kişilerin rahat tavırları dikkat çekti. Kendilerinin görüntülendiğini fark eden 4 kişi, cep telefonlarını çıkartarak çekim yapmaya başladı. Kamyonet otoyolda bir süre ilerledikten sonra gözlerden kayboldu.
ataşehir tem otoyolu'nda tehlikeli yolculuk kamerada

TEM Otoyolu, Ataşehir, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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