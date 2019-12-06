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ATAŞEHİRDE POLİS SİLAH SATICISININ ÖNÜNÜ BÖYLE KESTİ

Ali ABLAY, İSTANBUL,DHAAtaşehirde polis ekipleri otomobilden silah satışı yapan kişinin önünü keserek gözaltına aldı.

06.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 06.12.2019 10:41ATAŞEHİRDE POLİS SİLAH SATICISININ ÖNÜNÜ BÖYLE KESTİ

Ali ABLAY, İSTANBUL,DHA

Ataşehirde polis ekipleri otomobilden silah satışı yapan kişinin önünü keserek gözaltına aldı. Şüphelinin aracında ve evinde toplam 11 pompalı av tüfeği ele geçirilirken, polisin şüphelinin aracının önünü keserek, gözaltına alması kameralara yansıdı.

Ataşehir'de geçtiğimiz Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında araçtan silah satışı yapıldığı ihbarı alan Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüpheli aracı takibe alan ekipler Ferhatpaşa Mahallesi üzerinde durdurarak arama yaptı. Aramalarda 7 yivsiz pompalı av tüfeği el geçirilirken, aracı kullanan Bekir A. (30) gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler şüpheli Bekir A.'nın Bağcılar Kazım Karabekir Caddesinde bulunan evinde arama yaptı. Evde yapılan aramalarda ise 4 yivsiz pompalı av tüfeği ele geçirildi. Şüphelinin 350 liraya aldığı tüfekleri 500 liraya sattığı ve sosyal medya üzerinden bu silahlar ile fotoğraf paylaşımında bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin 'ruhsatsız silah, bıçak ve ya mermi bulundurma, satın alma ve ya taşıma' suçundan arandığı ortaya çıktı. Yakalanan şüpheli hakkında idari işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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-Polisin aracı takip etmesi

-Polisin aracın önünü kesmesi

-Şüphelinin gözaltına alınması

-Bagajda silahların bulunması



Güncel

Kaynak: DHA

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