Ataşehirli Kadınlara Ücretsiz Diyabet Taraması Yapıldı

Şeker ve Diyabet hasta sayısının her geçen gün artması nedeniyle, erken tanı koymak ve farkındalık yaratmak amacıyla Kayışdağı Lions Ataevi'nde düzenlen etkinlikte, Ataşehirli Kadınlara yönelik diyabet taraması ve diyabet hastalığı hakkında önemli bilgiler anlatıldı.

Diyabet Bilinci Komitesi Başkanı Doktor Nermin Saka tarafından kadınlara diyabet hastalığı hakkında bilgi verildikten sonra vatandaşların ücretsiz açlık-tokluk şeker ölçümü ve diyabet taraması yapıldı.

Dr. Nermin Saka, Ataşehirli Kadınlara, "Beslenme alışkanlıklarınızı, yaşam şeklinizi gözden geçirerek, uygun olmayan davranışlarınızı değiştirerek diyabetle baş edebilirsiniz" tavsiyesinde bulundu.

Diyabetin ömür boyu süren bir hastalık olduğunun bilinmesi gerektiğini söyleyen Saka, "Durumunuzdan haberdar olmalı ve hastalığı kabullenerek onunla beraber en güzel şekilde kaliteli bir yaşam sürmenin yollarını aramalısınız. Hastalığınızın ciddiyetini kavramalı, yaptığınız hataları, eksikleri bulmalı, günlük yaşantınızı buna göre yeniden oluşturmalısınız" dedi.

Diyabetli bireylerin beslenme tedavileri; yaşına, boyuna, vücut ağırlığına, fiziksel aktivite durumuna, sosyo ekonomik durumuna ve beslenme alışkanlıklarına göre diyetisyen tarafından hazırlanmalı diyen Dr. Saka, "Kendi kendinizi izlemelisiniz, kendi bakımınızı yapmalısınız, mevsiminde beslenerek enerji ve tüm besin öğelerinden önerilen miktarlarda tüketmelisiniz" ifadelerini kullandı.

Diyabette egzersizin önemine değinen Saka, "Fiziksel olarak aktif olmak kandaki glikoz seviyesini, kan basıncını ve kolesterolü düşürebilir; aynı zamanda kalp hastalığı ve kalp krizi riskini azaltır, stresle başa çıkmaya yardım eder, kalbi, kasları ve kemikleri güçlendirir. Eğer kilo vermeye çalışıyorsanız, uygun fiziksel aktivite ve sağlıklı yiyecekleri seçerek istediğiniz kiloya erişebilir ve o kiloyu koruyabilirsiniz" dedi.