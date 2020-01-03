Haberler » Güncel » ATASEM kurslarına 10 bin kişi başvurdu - Haber

ATASEM kurslarına 10 bin kişi başvurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nın (ATASEM) 2019-2020 ikinci dönem kurs kayıtları yoğun ilgi gördü.

03.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:02 ATASEM kurslarına 10 bin kişi başvurdu
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nın (ATASEM) 2019-2020 ikinci dönem kurs kayıtları yoğun ilgi gördü. Kayıtlara 10 bin 434 vatandaş kayıt yaptırdı.

Her yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kursu ATASEM'lerin ikinci dönem kayıtlarına Antalyalılar yoğun katılım gösterdi. 2019-2020 ikinci dönem kurs kayıtları için 23-29 Aralık 2019 tarihleri arasında internet üzerinden 10 bin 434 vatandaş online kayıt yaptırdı. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ATASEM'lerde 108 branşta 350 kurs verilecek. ATASEM'lerde meslek, sanat, bilgisayar ve yabancı dil alanlarında kurslar verilecek. 32 kurs merkezinde kursiyerler 3 Şubat'ta ders başı yapacak.

Online kayıt sonrasında asil kayıt hakkı kazananların 5 Ocak tarihine kadar evraklarını kayıt oldukları kurs merkezine eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekiyor. Kurs kayıtları için kimlik fotokopisi, 1 adet vesikalık fotoğraf, kayıt olunan kursun ön koşulu var ise ilgili belgelerin fotokopisi, imzalı ATASEM kursiyer kayıt formu isteniyor. ATASEM kursları ile ilgili detaylı bilgileri ve kurs listesi http://www.atasem.org.tr adresinden de öğrenilebilecek. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:50   "2019 yılı ihracatımız 180 milyar 468 milyon dolar" - Haber
13:50   Konya otomobilinin lastikleri çalındı, 'emekli adamım, her şeyim bu' dedi - Haber
13:50   Dünyanın konuştuğu olayda 2 kabin memurunun ifadesi alındı - Haber
13:50   İran devrim muhafızları sözcüsü gözyaşlarını tutamadı - Haber
13:45   Polonya'da kuş gribi vakası - Haber
12:00   Terörist elebaşı Öcalan'ın dayısının oğlu nokta operasyonla öldürüldü - Haber
09:39   Aç kalan tilki İstanbul sokaklarına indi - Haber
00:25   Cem Uzan ev kazası geçirdi! Sağ elinde 3. derece yanık oluştu - Haber
00:05   THY uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra arızalandı - Haber
23:34   İçişleri Bakanı Soylu: İdlib'den Türkiye sınırına 250 bin kişilik göç hareketi söz konusu - Haber
3.01.2020 13:51:38