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Atasu Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı

Trabzon'un Ortahisar, Akçaabat ve Yomra ilçelerinin su ihtiyacının karşılandığı Atasu Barajındaki doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı.

07.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:40
Atasu Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı
Trabzon 'un Ortahisar , Akçaabat ve Yomra ilçelerinin su ihtiyacının karşılandığı Atasu Barajındaki doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı.

Trabzon'un Maçka sınırları içerisinde yer alan Galyan deresi üzerine inşa edildikten sonra 2011 Nisan ayından itibaren şehre suyun verilmeye başlandığı Atasu Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 100 seviyesine ulaştı. Temelden yüksekliği 118 metre olan ve 36 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip Atasu Barajı'nda 35 milyon 750 bin metreküp su depolanabiliyor. Trabzon şehrine 17 km mesafedeki barajda ayrıca 1 adette HES göleti bulunuyor.

Trabzonda Ortahisar, Akçaabat, Yomra ilçelerinin su ihtiyacını karşılayan Esiroğlu içmesuyu arıtma tesisine Atasu Barajından gelen ham suya laboratuvarda gerekli analizleri yapıldıktan sonra öncelikle, havalandırma ve sonrası da ön dezenfeksiyon amacıyla ozon veriliyor. Havalandırma işlemiyle organik uçucular uzaklaştırıldığı sistemde ozon ile organik madde oksitlenerek trihalometan oluşumunun önüne geçiliyor. Tesise gelen su gerektiği kadar koagülant ve flokülant verilerek hızlı ve yavaş karıştırma, durultma, filtrasyon ve klor ile son dezenfeksiyon aşamalarından geçerek şebekeye veriliyor. Şebekeye verilen suyun mikrobiyolojik ve kimyasal olarak gerekli bütün analizleri yapılırken, Esiroğlu İçmesuyu Arıtma Tesisinde son dezenfeksiyon amacıyla gaz klor kullanılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında şebekede 02-05 ppm bakiye klor olacak şekilde klorlama yapılarak suyun dezenfeksiyonu sağlanıyor. Esiroğlu Arıtma Tesisinden Ortahisar ilçesi ağırlıklı olmak üzere yaklaşık 70 mahalleye su verilirken, tesisin günlük üretim kapasitesi 165 bin m3/gün olurken, çalışma debisi 150-160 bin m3/gün arasında değişiyor.

Öte yandan tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) sonrası üretime ara veren işletmeler nedeniyle çalışma debisi 150-160 bin m3/gün arasında değişen Esiroğlu İçmesuyu Arıtma Tesisinin günlük üretimi ise 30-140 m3/gün seviyelerine kadar düştü. - TRABZON

Kaynak: İHA

Etiketler: Ortahisar, Akçaabat, Trabzon, Güncel
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