10 Kasım 2018, 12:23
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Atatürk 10 Kasım'da Kendi Sesi ve Görüntüsüyle Anıldı

Atatürk 10 Kasım

Atatürk 10 Kasım'da kendi sesi ve görüntüsüyle anıldıİSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ Belediyesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 80'inci yılında kendi sesi ve görüntüsüyle andı.

Atatürk 10 Kasım'da kendi sesi ve görüntüsüyle anıldı

İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ Belediyesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 80'inci yılında kendi sesi ve görüntüsüyle andı.

10 Kasım Atatürk'ü anma günü münasebetiyle etkinlik gerçekleştiren Şişli Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 80'inci yılında kendi sesi ve görüntüsüyle andı. Kurtuluş savaşından enstantaneler ve Atatürk'ün kendi sesinden gençliğe hitabesi videomaping ile Şişli'de dev ekrana yansıtıldı. Şişli,10 Kasım,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:23