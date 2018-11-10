Atatürk 10 Kasım
'da kendi sesi ve görüntüsüyle anıldı
İSTANBUL,(DHA
)-ŞİŞLİ Belediyesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ü ölümünün 80'inci yılında kendi sesi ve görüntüsüyle andı.
10 Kasım Atatürk'ü anma günü münasebetiyle etkinlik gerçekleştiren Şişli
Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ü ölümünün 80'inci yılında kendi sesi ve görüntüsüyle andı. Kurtuluş savaşından enstantaneler ve Atatürk'ün kendi sesinden gençliğe hitabesi videomaping ile Şişli'de dev ekrana yansıtıldı.
Şişli,10 Kasım,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:23