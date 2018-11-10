Atatürk, 80. Ölüm Yıldönümünde İnönü'de de Anıldı

Türkiye
Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı münasebetiyle İnönü
ilçesinde anma programı düzenledi. Eskişehir
İnönü ilçesinde yapılan anma programına İnönü Kaymakamı Mustafa Taş
, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
, idari amirleri ve vatandaşlar katıldı. Anma programı Cumhuriyet Meydanından İnönü Kaymakamı Mustafa Taş ve Belediye Başkanı Kadir Bozkurt tarafından Atatürk anıtına çelenklerin sunulması ile başladı. Çelenk sunulması sonrası saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile tamamlandı. - ESKİŞEHİR
Mustafa Taş,Eskişehir,Türkiye,Mustafa Kemal Atatürk
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:45