Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde Osmaniye'de anıldı

OSMANİYE'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yılında düzenlenen törenle anıldı.

Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen anma programına, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, askeri erkan ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Program, ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalmasıyla saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi. Cebelibereket Kültür Merkezi'nde devam eden programda, resim sergisinin gezilmesinin ardından İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından günün anlam ve önemini belirten 'Anıtkabir' konulu oratoryo sonuldu. Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Müzik öğretmeni ve müzik bölümü öğrencileri tarafından Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesi ile anma programı sona erdi.