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Atatürk 81. ölüm yıl dönümünde İnönü'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 81'inci yılında Eskişehir'in İnönü ilçesinde anıldı.

10.11.2019 14:01 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:06Atatürk 81. ölüm yıl dönümünde İnönü'de anıldı
Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 81'inci yılında 'in İnönü ilçesinde anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma programına İnönü Kaymakamı Burak Çimşir, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, idari amirleri ve vatandaşlar katıldı. Anma programı Kaymakam Çimşir ve Belediye Başkanı Bozkurt tarafından Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başladı. Çelenk sunulması sonrası saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Törende İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Ebediyete irtihalinin 81'inci yıl dönümünde Atatürk ve silah arkadaşları ile vatan uğruna canlarını feda eden şehit ve gazilerimiz ile birlikte tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen tören sonrası Şehit Ali İhsan Aydın İlköğretim Okuluna geçilerek günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapıldı. Öğrencilerin şiir, oratoryo ve slayt gösterimleri ile anma etkinliği sona erdi. - ESKİŞEHİR

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Meydanı, Eskişehir, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

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