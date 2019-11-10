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Atatürk 81. ölüm yıldönümünde Bursa'da anıldı

Atatürk 81. ölüm yıldönümünde Bursa'da anıldıBURSA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı dolayısıyla, Bursa'da da tören düzenlendi.

10.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:15
Atatürk 81. ölüm yıldönümünde 'da anıldı
BURSA - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yılı dolayısıyla, Bursa'da da tören düzenlendi. Saat 09.05'de sirenlerin çalmasıyla birlikte hayat durdu.
Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Bursa'da anıldı. Bursa Valiliği yanındaki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın çelenk sunmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'de ise, tüm Bursa'da sirenler çalmaya başladı. Sirenlerin çalmasıyla birlikte herkesim saygı duruşuna geçti. Sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu. Bazı vatandaşlarsa gözyaşlarına hakim olamadı.
Atatürk 81. ölüm yıldönümünde Bursa'da anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, Bursa, Yerel

Kaynak: İHA


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