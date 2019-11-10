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Atatürk, Anıtkabir'de anıldı (2)

ANITKABİR'E ZİYARETÇİ AKINIAnıtkabir, resmi törenden sonra ziyaretçilere açıldı.

10.11.2019 13:05 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:05Atatürk, Anıtkabir'de anıldı (2)

ANITKABİR'E ZİYARETÇİ AKINI

, resmi törenden sonra ziyaretçilere açıldı. Sabahın erken saatlerinde Anıtkabir'in çevresinde toplanarak kapıların açılmasını bekleyen vatandaşlar, güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra sırayla içeriye alındı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla Atatürk'ün mozolesine gelen vatandaşlar, buraya karanfil bırakarak dua etti. Anıtkabir'i ziyaret eden 7'den 70'e binlerce kişi, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile bol bol fotoğraf çektirdi. Türkiye'nin dört bir yanından Anıtkabir'e gelen vatandaşlar, derin bir üzüntü yaşadıklarını; ancak Atatürk'ün huzurunda olmaktan da mutluluk duyduklarını söyledi. Anıtkabir, 10 Kasım nedeniyle saat 22.00'ye kadar ziyaretçilere açık olacak.



Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Güncel

Kaynak: DHA

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