Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı'nda

Atatürk
Araştırma Merkezi Başkanlığı, Mersin
'de düzenlenen Doğu Akdeniz
Kariyer Fuarı'na katıldı.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde 87 üniversitenin iş birliğiyle 8 bölgesel kariyer fuarından ilki olan Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı, 5-6 Mart tarihlerinde Mersin'de düzenleniyor. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumlar olan Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi
, Türk Dil Kurumu
, Türk Tarih Kurumları da kendilerini tanıtmak amacıyla fuarda yerini aldı.
Önümüzdeki bölgesel kariyer fuarları, 8-9 Mart'ta Erzurum
'da, 11-12 Mart'ta Trabzon
'da, 14 Mart
'ta İzmir
'de, 19 Mart'ta Diyarbakır
'da, 21- 22 Mart
'ta Antalya
'da, 11-12 Nisan'da Gaziantep
'ta ve 25-26 Nisan'da Konya
'da düzenlenecek. - ANKARA
Mersin, Mustafa Kemal Atatürk, Doğu Akdeniz, Güncel
Kaynak: İHA