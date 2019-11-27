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"Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi"nin 100. sayısı yayımlandı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının 1984 yılından beri yayımlanan süreli yayını "Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi" 100'üncü sayısına ulaştı.

27.11.2019 12:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:30
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının yılından beri yayımlanan süreli yayını "Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi" 100'üncü sayısına ulaştı.
Güz ve bahar dönemi olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli uluslararası dergide Atatürk ve Cumhuriyeti'nin içinde doğduğu siyasi, sosyoekonomik ve kültürel boyutlu ulusal ve küresel ortamı; beşeri ve sosyal bilimler bağlamında bilimsel ölçütlere göre inceleyen makaleler yer alıyor. Basılı olarak yayımlanan ve genel ağda da ulaşıma açık olan dergide yayımlanacak makalelerde bilimsel araştırma ölçütlerine uygunluk, alana yenilik getirme ve başka bir yerde yayımlanmamış olma şartları aranıyor. Derginin son sayısında "Tarih Öğretiminde Kavramların Yeri ve Önemi: Problemler ve Öneriler", "Trablusgarp Savaşı'nda Alman Kızılhaç (Salib-i Ahmer) Cemiyeti'nin Çalışmaları", "Bolşevik İhtilalinin Ardından Osmanlı Devleti'nin Rusya'daki Yeni Rejime Bakışı", "Belgelerin Gözünden Hasan Tahsin ve "İlk Kurşun" Meselesine Yeniden Bakmak", "Hacı Bedir Ağa'nın Milli Mücadele'deki Rolü ve Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Faaliyetleri", "Ülkelerin Bağımsızlık Mücadeleleri ve Ajansları İlişkisi - Anadolu Ajansı Örneği", "Azerbaycan'ın Latin Alfabesine Geçişinin Türkiye'deki Alfabe Tartışmalarına Etkisi", "Cumhuriyet Döneminde Türkiye'de Liman ve İskele Politikaları (1923-1960)", "Basında Atatürk Orman Çiftliği (1925-1938)", "Cumhuriyet Dönemi'nde Hayvancılığın Sanayiye Tatbikine Bir Örnek: Merinos Yetiştiriciliği", "Uşak'ta Vatan Cephesi (12 Ekim 1958-27 Mayıs 1960)" başlıklı makalelere yer verildi.
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM ve SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) tarafından taranıyor. Okuyucular dergiye kurum genel ağ sayfası (https://www.atam.gov.tr/) ve DergiPark (https://dergipark.org.tr/) üzerinden ulaşabiliyor.
(Çiğdem Şirin/İHA)

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, 1984, Güncel

Kaynak: İHA

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